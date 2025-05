RTX Remix si aggiorna con DLSS 4 e lancia un nuovo contest per modder con premi da 50.000 dollari

RTX Remix si conferma una delle iniziative più interessanti di NVIDIA nel campo del modding. Pensata per offrire a creatori e appassionati gli strumenti necessari per riportare in vita i classici del gaming, la piattaforma ha raggiunto un traguardo importante: oltre 100 mod pubblicate, 350 progetti attivi in fase di sviluppo e 2 milioni di download complessivi da parte dei giocatori. In occasione del Computex 2025, l'azienda ha annunciato un importante aggiornamento che porta RTX Remix a un nuovo livello, introducendo il supporto a DLSS 4 e alla nuova tecnologia RTX Neural Radiance Cache. A seguire NVIDIA ha rivelato anche il nuovo update per Portal RTX che sfrutta i modelli neurali per generare un'illuminazione indiretta più realistica grazie al Neural Radiance Cache, una tecnologia che si integra perfettamente con i miglioramenti prestazionali offerti dal DLSS 4. Il risultato è un'esperienza visiva completamente rinnovata, con prestazioni migliorate fino a 10 volte rispetto alla versione classica. Per i fan dei giochi classici e dei progetti di remastering, questo aggiornamento rappresenta un passo in avanti sostanziale nella qualità e nella fluidità di gioco. Ma la vera notizia è il nuovo contest ufficiale dedicato alla community.

Parte il Remix Modding Contest A partire dal 19 maggio e fino alla Gamescom 2025 di agosto, NVIDIA dà ufficialmente il via al Remix Modding Contest, un concorso internazionale ospitato su ModDB che mette in palio oltre 50.000 dollari in premi per i modder più talentuosi. L'iniziativa mira a valorizzare il lavoro creativo degli sviluppatori indipendenti e degli appassionati di modding, offrendo loro la possibilità di mostrare il proprio talento al mondo. Sono previsti premi per diverse categorie, tra cui miglior mod, miglior effetto grafico, miglior restauro di un classico e miglior utilizzo delle tecnologie RTX. RTX Remix su Portal RTX Remix, per chi non lo conoscesse, è un toolkit integrato che consente di applicare alle vecchie glorie del videogioco moderno path tracing, materiali PBR, illuminazione avanzata e naturalmente DLSS. Il processo è stato semplificato per essere accessibile anche ai creator meno esperti, grazie a un'interfaccia intuitiva e al supporto per esportazioni rapide verso i motori compatibili. Il contest, quindi, rappresenta non solo un'opportunità di visibilità, ma anche un invito diretto a sperimentare con le più avanzate tecnologie grafiche attualmente disponibili.