Il trailer di Infinity Nikki 1.4 svela abiti gratuiti, nuovi eventi e una versione di Momo inquietante

Infold Games ha svelato le novità previste per l'aggiornamento 1.4 di Infinity Nikki, il free to play per PC, PS5 e dispositivi mobile. Gli autori hanno anche confezionato un trailer molto allegro ma anche un po' inquietante.

Il motivo del nostro giudizio è subito visibile all'inizio del filmato. Pare che con il prossimo aggiornamento sarà introdotta una nuova versione di Momo, il compagno di avventure di Nikki. Precisamente, un Momo con gli arti allungati che potrebbe dominare i vostri incubi.