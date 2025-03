Assassin's Creed Shadows brilla su PS5 Pro: è il gioco third party migliore finora?

Stando all'analisi di Digital Foundry, di cui abbiamo parlato un paio di giorni fa, Assassin's Creed Shadows brilla su PS5 Pro e si pone probabilmente come il gioco third party migliore finora per la console Sony, che ha avuto non poche difficoltà proprio con i titoli sviluppati da studi esterni.

Immaginavamo che le terze parti avrebbero avuto vita più facile nell'aggiornare i propri titoli al fine di sfruttare al meglio le capacità di PlayStation 5 Pro, ma spesso le promesse di Mark Cerny sono state ampiamente disattese ed è montata una certa delusione nei confronti della PlayStation Spectral Super Resolution, che non a caso nei prossimi mesi verrà sostituita da una nuova tecnologia basata su FSR 4.

Ebbene, in questo panorama tutt'altro che idilliaco ci ha pensato Assassin's Creed Shadows a rimettere tutto in discussione e a valorizzare la console Sony con un'implementazione dell'illuminazione globale in ray tracing capace di trasformare letteralmente l'esperienza rispetto a PS5 e Xbox Series X, laddove si prenda in esame la modalità Prestazioni a 60 fps.