PS5 Pro utilizzerà una tecnologia molto simile a FSR 4, sarà l'evoluzione di PSSR

"Ciò che vogliamo è avere qualcosa di molto simile all'upscaler di FSR 4 che sia disponibile su PS5 Pro per i giochi del 2026 , come la prossima evoluzione di PSSR. Dovrebbe accettare gli stessi input e produrre essenzialmente gli stessi output. Si tratta di un'implementazione ambiziosa, richiede tempo ed è per questo che non avete ancora visto il nuovo upscaler in azione."

Portare questa tecnologia su PlayStation 5 Pro, ad ogni modo, richiederà tempo . "Il nostro obiettivo per il 2025 è lavorare con gli sviluppatori al fine di integrare PSSR nei loro titoli", ha detto Cerny. "In parallelo, però, abbiamo già iniziato a implementare la nuova rete neurale su PS5 Pro."

L'attuale PSSR non ha entusiasmato

Come sappiamo, la PSSR di PS5 Pro ha mostrato diversi limiti, specie nelle produzioni third party, e in generale non è stata in grado di garantire i risultati che lo stesso Mark Cerny aveva promesso durante la presentazione della nuova console.

"RDNA 4 e l'hardware di PS5 Pro sono design completamente separati, ed è per questo che parlo di reimplementazione su PS5 Pro quando mi riferisco alla nuova rete di upscaling usata in FSR 4", ha continuato Mark Cerny. "Non vedo l'ora di un futuro con funzionalità hardware co-sviluppate per il machine learning che aumenteranno in modo significativo l'interoperabilità."

"Ci sono due obiettivi, uno a breve termine e uno a lungo termine", ha spiegato Cerny. "L'obiettivo a breve termine è co-sviluppare architetture di reti neurali e strategie di addestramento per la grafica nei videogiochi. Siamo più forti insieme che separati, quindi ha molto senso combinare alcune delle nostre risorse per affrontare questi problemi."

"E poiché abbiamo iniziato questa collaborazione seriamente alla fine del 2023, quando lo sviluppo di PSSR stava terminando, sono felice di poter dire che ci sono già stati dei risultati. L'obiettivo a lungo termine è invece lavorare insieme per creare un'architettura hardware ideale per il machine learning."

"Qualcosa che sia in grado di elaborare le reti neurali necessarie per la grafica nei videogiochi ad alta velocità. PS5 Pro è stata un'esperienza di apprendimento meravigliosa per noi di SIE, e ovviamente AMD ha un'incredibile conoscenza grazie al suo percorso multi-generazionale con RDNA. Ancora una volta, ha senso combinare queste competenze."

"FSR 4 e questa prossima evoluzione di PSSR rappresentano un paradigma per il nostro futuro. D'ora in avanti, ci aspettiamo di avere nostre implementazioni di ciascuno degli algoritmi sviluppati attraverso la collaborazione", ha concluso il system architect di PlayStation.

"E potrebbero esserci leggere modifiche nel nostro mondo, poiché gli obiettivi tecnici dello sviluppo di giochi per console e per PC tendono ad essere leggermente diversi. Per esempio, come ho detto nel video tecnico di PS5 Pro a dicembre, i 60 fotogrammi al secondo sono molto importanti nel mondo console, mentre nel mondo PC il frame rate non è considerato nello stesso modo."