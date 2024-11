La PSSR di PS5 Pro a confronto con NVIDIA DLSS su Alan Wake 2 mostra diversi limiti, per Digital Foundry

Digital Foundry ha effettuato alcune analisi comparative tra PS5 Pro e un PC con caratteristiche simili su Alan Wake 2, in particolare per vedere il comportamento dell'upscaler PSSR rispetto al DLSS di NVIDIA e rilevando diversi limiti per quanto riguarda il sistema adottato da Sony, almeno per il momento.

In particolare, i problemi emergono quando la risoluzione nativa risulta piuttosto bassa (sotto i 1080p) e l'immagine viene ricostruita a 4K, come nel caso del gioco Remedy: in questa situazione, la PlayStation Spectral Super Resolution mostra il fianco rispetto a soluzioni più rodate come il DLSS di NVIDIA, ma in vari casi anche rispetto all'FSR di AMD.

In questo caso, Alan Wake 2 visualizza l'immagine a 864p come risoluzione interna, dunque di per sé piuttosto bassa, effettuando una ricostruzione alla risoluzione 4K attraverso il sistema di upscale basato su intelligenza artificiale.