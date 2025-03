Una Xbox portatile potrebbe arrivare nel 2025, ma non si tratta di una console

Una Xbox portatile potrebbe arrivare nel 2025: lo riferisce il giornalista Jez Corden, spiegando però che non si tratta di una console bensì di un PC handheld brandizzato Xbox, prodotto da Microsoft in collaborazione con un'altra azienda del settore. ASUS? Lenovo? MSI? Non è dato saperlo.

Nome in codice Keenan, stando alle parole di Corden il dispositivo sarà dotato di un design "inconfondibilmente Xbox", con tanto di pulsante guida, e probabilmente avrà installato un sistema operativo Windows completo, con Microsoft Store e PC Game Pass in evidenza ma anche la possibilità di installare applicazioni come Steam.

Per come viene descritta, la Xbox portatile potrebbe porsi come un banco di prova per testare il mercato degli handheld da parte di Microsoft e ottimizzare le funzionalità di Windows 11 in tal senso, sfruttando in maniera importante la Xbox Game Bar per il controllo delle impostazioni.