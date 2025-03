Il concerto ufficiale di Death Stranding arriva anche in Italia, vediamo dove e quando

Kojima Productions e Soho Live hanno annunciato l'arrivo anche in Italia del concerto ufficiale di Death Stranding, con le musiche di Ludvig Forssell, Low Roar e altri artisti: ecco dove e quando si terrà l'evento.

Kojima Productions e Soho Live hanno annunciato che il concerto ufficiale di Death Stranding arriverà anche in Italia, con un'unica tappa a Milano, presso il Teatro del Verme. Quando? Il 19 gennaio 2026 alle 21.00, con prevendita a partire dal 12 marzo alle 12.00 su TicketOne. Intitolato Death Stranding: Strands of Harmony World Tour, il concerto farà tappa in dodici paesi e ci accompagnerà in un emozionante viaggio all'interno della serie creata da Hideo Kojima, con un'orchestra e cantanti che eseguiranno dal vivo i brani più iconici di questa saga, con le musiche di Ludvig Forssell, Low Roar e altri artisti. Contemporaneamente, una sequenza di spettacolari video in alta definizione andranno a ripercorrere le vicende di Sam "Porter" Bridges, i suoi incontri e le sue battaglie, completando questa esperienza audiovisiva che ci consentirà di riscoprire le storie di Death Stranding e Death Stranding 2: On the Beach.

Le parole di Hideo Kojima e Ludvig Forssell "Sono davvero felice che la colonna sonora di Death Stranding abbia risuonato nei cuori dei fan di tutto il mondo, rendendo possibile questo tour mondiale", ha scritto Hideo Kojima. "La musica rappresenta l'80% di ciò che emoziona le persone." "E in Death Stranding questo elemento svolge un ruolo cruciale nel creare le atmosfere del gioco e nell'evocare determinati sentimenti nei giocatori. Spero che le canzoni del concerto vi faranno emozionare, dai brani che accompagnano momenti di solitudine a quelli piu' spettacolari e cinematografici." "È un onore e un privilegio portare la musica di Death stranding a un pubblico dal vivo", ha detto invece il compositore Ludvig Forssell, che ha firmato diversi brani presenti nel gioco. "La colonna sonora di Death Stranding spazia da ballate intime al synthwave, fino ad arrivare a epiche sinfonie orchestrali, e non vedo l'ora di dare vita a questa esperienza musicale eclettica con arrangiamenti pensati per esaltare ogni brano in un contesto orchestrale completo."