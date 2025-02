Microsoft pare abbia approvato la prossima Xbox e i relativi costi

Non è chiaro tuttavia quando la piattaforma verrà presentata ufficialmente , né se le voci di una versione portatile, supportate dallo stesso Phil Spencer, abbiano trovato o meno una conferma.

Microsoft ha approvato la prossima Xbox e i relativi costi , o almeno è ciò che ha riferito il giornalista Jez Corden, confermando la tesi secondo cui la casa di Redmond non smetterà di produrre console.

Una nuova Xbox ma senza esclusive?

Nelle scorse ore Spencer ha detto che Xbox non sarà la nuova SEGA, ma il multipiattaforma le ha permesso di crescere e immaginiamo dunque farà parte del suo futuro, sebbene non sia ancora chiaro come questo approccio si sposerà con l'esigenza di dover vendere dell'hardware.

La prospettiva di una nuova Xbox priva di esclusive appare infatti bizzarra e sarà interessante capire in che modo Microsoft porterà avanti le proprie strategie, visto che al momento sembra che la vocazione multipiattaforma dell'azienda non abbia limiti.

Nello specifico, alcuni giorni fa abbiamo ragionato sul fatto che PS5 vedrà l'arrivo di più giochi first party Xbox che non PlayStation nel 2025, dunque di fatto sarà la casa di Redmond a mettere una pezza rispetto alla mancanza di esclusive Sony legata al ben noto focus sui live service.

Chissà, magari questi piani verranno rivisti in concomitanza con l'arrivo della prossima Xbox?