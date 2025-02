Civilization 7 supera Kingdom Come Deliverance 2 nella classifica UK, ma EA Sports FC 25 rimane in testa

Arriva la tradizione classifica settimanale sui videogiochi più venduti nel Regno Unito, come al solito incentrata sul mercato fisico, e in questo caso con alcune novità interessanti come Civilization 7 che supera Kingdom Come Deliverance 2 ma non il solito EA Sports FC 25.

La settimana ha portato almeno un paio di novità importanti come il suddetto Sid Meier's Civilization 7 e anche Rugby 25 che vanno a piazzarsi nella top ten, sempre considerando che si tratta di dati incentrati sul mercato fisico, dunque decisamente parziali considerando che ormai il digitale rappresenta una parte preponderante delle vendite.

Si spiega così anche il fatto che le edizioni Nintendo Switch siano così superiori alle altre in termini di diffusione, cosa che in particolare per EA Sports FC 25 può sembrare strana, ma ha a che fare probabilmente con la maggiore adozione di supporto fisico da parte degli utenti della console Nintendo.