Meta vuole creare robot umanoidi intelligenti per le faccende domestiche

Meta, l'azienda dietro WhatsApp, Facebook e Instagram, pare stia lavorando allo sviluppo di robot umanoidi progettati per aiutare nelle faccende domestiche. L'azienda avrebbe creato tutta una nuova divisione all'interno dei suoi Reality Labs, focalizzata sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per automatizzare compiti come piegare il bucato e caricare la lavastoviglie.

Secondo un rapporto di Bloomberg, Meta sta sviluppando sia il software sia l'hardware per questi robot. L'azienda prevede però di collaborare con produttori terzi per la realizzazione dei robot, anziché produrli direttamente con il proprio marchio.