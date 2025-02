Lost Soul Aside avrà un'edizione fisica in Europa con prenotazioni in arrivo, per un noto leaker

Secondo il noto leaker billbil-kun, diventato ormai un punto di riferimento per quanto riguarda le anticipazioni su uscite videoludiche varie e non solo, ci sarebbe un'edizione fisica prevista per Lost Soul Aside in Europa, con prenotazioni in arrivo molto presto.

Secondo quanto riferito dalla fonte in questione, considerata ampiamente affidabile, sul sito Dealabs, sembra che Lost Soul Aside venga dunque commercializzato sia in versione digitale che fisica anche sul mercato europeo, e che le prenotazioni siano previste già per questa settimana.

Per la precisione, l'apertura dei preorder dovrebbe avvenire mercoledì 19 febbraio, ovvero fra due giorni, sui vari mercati europei, ma non c'è ancora un prezzo ufficiale al riguardo.