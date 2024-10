Optimus, il robot di Tesla, mostra i nuovi progressi in un video pubblicato su X

Il progetto Tesla Optimus, il robot umanoide pensato per trasformare l'automazione sia nelle fabbriche che nelle case, continua a prendere forma. Svelato per la prima volta durante il Tesla AI Day nel 2021, Optimus rappresenta una delle più grandi scommesse dell'azienda di Elon Musk. L'obiettivo di Tesla è iniziare la produzione interna nel 2025, con una possibile commercializzazione nel 2026. Il prezzo stimato per il robot si aggira tra i 20.000 e i 30.000 dollari, anche se Musk invita sempre a considerare tali previsioni con cautela.

Nuove informazioni dopo l'evento Durante l'evento "We, Robot", Tesla ha presentato Optimus in azione, mostrando diverse unità impegnate in attività varie. Anche se alcuni dei robot erano telecomandati, le dimostrazioni hanno dato una chiara idea del potenziale di Optimus, soprattutto in ambiti dove ripetitività e precisione sono fondamentali. Queste prove hanno evidenziato quanto Tesla sia concentrata nello sviluppo di questa tecnologia rivoluzionaria. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Una delle sfide principali affrontate dal team di ingegneri, come ha spiegato Milan Kovac, uno dei responsabili del progetto, è stata quella di migliorare la camminata e l'autonomia del robot negli spazi chiusi, dove non è possibile utilizzare il GPS. Grazie alle telecamere integrate e alla tecnologia di navigazione visiva, Optimus è in grado di muoversi autonomamente, evitando ostacoli e memorizzando gli ambienti circostanti attraverso il Cloud di Tesla.