Gli Optimus di Tesla creano cocktail e giocano a Charade, ma sono tele-operati da esseri umani

Tesla ha recentemente stupito il pubblico con una dimostrazione dei suoi robot Optimus, in cui le macchine sembravano in grado di muoversi e interagire con i partecipanti autonomamente. Tuttavia, dettagli emersi successivamente hanno svelato che i robot avevano una notevole assistenza umana dietro le quinte. Durante l'evento, i robot si sono mossi tra il pubblico, servendo bevande e rispondendo a domande in modo apparentemente naturale. Alcuni presenti hanno ipotizzato che Tesla stesse dimostrando un livello avanzato di automazione, ma questa immagine si è rivelata meno autentica di quanto apparisse. Come confermato da Robert Scoble, che ha ricevuto informazioni dirette da un ingegnere, la risposta immediata dei robot e le loro movenze erano in parte controllate da esseri umani.

Assistenza tele-operata Si è poi scoperto che Tesla ha utilizzato un sistema di "tele-ops" per i robot: le macchine non agivano quindi in modo completamente autonomo, ma venivano guidate e monitorate da remoto. Un ulteriore conferma è arrivata da una dichiarazione di un robot che, rispondendo a un partecipante, ha ammesso di essere "assistito da un essere umano." Questo ha fatto emergere che, almeno per ora, l'autonomia di Optimus è ancora in fase di sviluppo. [embed iframe= Alcuni analisti, come Adam Jonas di Morgan Stanley, hanno commentato che l'impiego di tele-operazioni era piuttosto evidente, sia dalle diverse tonalità di voce dei robot sia dalla rapidità e precisione delle risposte. Questi dettagli suggeriscono che il livello di automazione mostrato non era interamente gestito dall'intelligenza artificiale, ma piuttosto da persone a distanza.