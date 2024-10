L'action adventure TRON: Catalyst è stato annunciato per PS5, Xbox, Nintendo Switch e PC, trailer e dettagli

Si torna nel mondo di TRON

TRON: Catalyst ci mette nei panni di Exo, un programma pieno di risorse che ha ricevuto una forza e abilità sorprendenti dal Glith, un misterioso potere ricevuto dopo l'esplosione di un pacco bomba. Grazie alle sue nuove abilità il protagonista finisce sotto le mire dei sovrani dell'Arq Grid e dovrà vedersela con piani di Conn, un programma malevolo, e dei misteriosi glitch che stanno mettendo a rischio la stabilità del mondo.

Come possiamo vedere nel primo trailer, il giocatore potrà sfruttare attacchi a corta distanza e un disco da combattimento per colpire più bersagli facendolo rimbalzare su muri e ostacoli, pilotare le Light Cycles ed esplorare gli ambienti della città. Come già accennato, il gioco è ambientato nello stesso universo di TRON: Identity, realizzato sempre da Bithell Games, autore di giochi indie apprezzati come Thomas Was Alone e John Wick Hex.