Thrustmaster T598: un nuovo volante con direct drive arriva su PS5

La tecnologia direct drive, molto apprezzata dagli appassionati di sim racing, collega il volante direttamente al motore elettrico, eliminando ingranaggi o cinghie. Questo si traduce in una maggiore precisione e reattività, con un feedback di forza più realistico e coinvolgente. Ma vediamo meglio le caratteristiche di questo nuovo volante.

Caratteristiche e prezzo del Thrustmaster T598

Il Thrustmaster T598 si distingue dagli altri volanti Thrustmaster per console sul mercato per l'utilizzo di un motore a flusso assiale, una novità piuttosto recente nel settore del sim racing. A differenza dei tradizionali motori a flusso radiale, il motore a flusso assiale elimina il fenomeno del "cogging", ovvero la sensazione di scatti durante la rotazione del volante.

Alcuni dettagli del volante Thrustmaster T598

La tecnologia Direct Axial Drive di Thrustmaster garantisce poi una coppia costante di 5 newton-metri, aumentando la forza del feedback e la reattività. Il volante incluso, da 11,8 pollici, è dotato di paddle magnetici e pulsanti aggiuntivi. La base del volante integra un piccolo schermo per la regolazione delle impostazioni e la visualizzazione di informazioni di gioco come velocità e posizione.

Completa il pacchetto la pedaliera Thrustmaster Raceline Pedals LTE, con sensori magnetici Hall effect per una maggiore precisione e durata. La durezza dei pedali può essere regolata tramite molle intercambiabili.

Il Thrustmaster T598 sarà disponibile in preordine a 499,99 dollari con pedaliera inclusa, a partire dal 19 ottobre. Ancora non sappiamo però se e quando arriverà in Italia. Voi sareste interessati ad acquistarlo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Se infine siete appassionati di sim racing, potrebbe interessarvi sapere che Fanatec è stata acquisita da Corsair.