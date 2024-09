Fanatec è stata acquisita da Corsair, gli specialisti in periferiche per simulazioni cambiano proprietà

La grossa compagnia produttrice di hardware ha rilevato Fanatec, di fatto sostituendosi completamente a Endor AG, in seguito all'accordo di acquisizione che prevede il passaggio totale della proprietà anche per gestire gli ingenti debiti che il gruppo gestito dal CEO Thomas Jackermeier aveva generato .

La difficile situazione economica che si era creata all'interno di Endor, investendo totalmente Fanatec , la compagnia specializzata nella produzione di periferiche per simulazioni, ha infine trovato una soluzione attraverso un' acquisizione in blocco dell'azienda da parte di Corsair .

Fanatec è salva, almeno per ora

"Inoltre, Corsair assumerà tutti i contratti di lavoro attivi di Endor AG", prosegue poi la comunicazione, a ribadire come il nuovo proprietario si sostituisca completamente alla vecchia compagnia.

Il ClubSport DD Shaft Extension di Fanatec

"Endor AG sarà completamente liquidata nell'ambito della procedura di insolvenza e la sua quotazione in borsa sarà interrotta a breve. Gli azionisti non dovranno ricevere alcun pagamento. I beni immobili dell'azienda restano in vendita".

È un'operazione piuttosto drastica e radicale, ma che se non altro dovrebbe preservare i posti di lavoro all'interno di Fanatec, almeno in un primo momento. Con Jackermeier fuori dai giochi, resta da capire quale sia il prossimo futuro di Fanatec, che continua ad essere un grande punto di riferimento nell'ambito delle simulazioni di guida ma che negli ultimi anni ha accumulato degli ingenti debiti, come risultato sia di errori di gestione ma anche di un evidente rallentamento dei risultati sul mercato.

La soluzione non è che un'estrema conclusione delle operazioni che erano già state avviate in precedenza, quando Corsair aveva prestato 4 milioni di euro per aiutare a sistemare la precaria situazione finanziaria di Endor, senza però riuscire a raggiungere una soluzione definitiva.