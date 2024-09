Il cosplay di Ember da Arknights: Endfield firmato Irine Meier è davvero complesso

In occasione del PAX West 2024, Irine Meier ha realizzato un cosplay di Ember da Arknights: Endfield, l'action RPG sviluppato da Hypergryph per PC, iOS e Android che sembra avere tutte le carte in regola per offrire un'esperienza alternativa al celebre Genshin Impact.

Spin-off di un tower defense a cui è stata dedicata anche una serie animata, Arknights: Endfield si pone come un progetto solido e ambizioso, caratterizzato da un'ambientazione fantascientifica per certi versi simile a quella di Mass Effect.

Al comando di una squadra di combattenti, il nostro compito nel gioco è quello di esplorare gli scenari del pianeta Talos-II allo scopo di svelare i misteri legati alle sue antiche rovine, presidiate da potenti e feroci creature.