Il nuovo trailer di Astro Bot riporta i riconoscimenti della stampa

Il trailer di Astro Bot con i riconoscimenti della stampa internazionale rappresenta ovviamente la sintesi di uno straordinario successo, se consideriamo che il gioco sviluppato da Team Asobi è stato uno fra i meglio accolti negli ultimi anni.

Le citazioni riflettono questo grande entusiasmo con frasi significative, che parlano di "contendente per il titolo di Game of the Year", di "una serie destinata a essere molto amata" e di un'esperienza capace di regalare "ore di pura gioia". Insomma, il concetto è senz'altro chiaro.

La stampa ha parlato di capolavoro, di uno dei migliori platform degli ultimi dieci anni e di una "meravigliosa celebrazione della storia di PlayStation", mentre le sequenze conclusive del trailer mettono in risalto i voti altissimi che Astro Bot ha portato a casa, con una spettacolare sfilza di 10/10.