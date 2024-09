Contrordine: Astro Bot ha venduto bene al lancio in UK, più di Ratchet & Clank: Rift Apart

A portare la lieta novella è stato Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, che in precedenza aveva parlato di un "botto mancato" nel Regno Unito riferendosi però alle sole vendite fisiche. Evidentemente in questo caso la proporzione è stata parecchio in favore del digitale .

A quanto pare non era il caso di disperarsi: considerando anche le copie digitali, Astro Bot ha venduto bene al lancio in UK , superando del 21% i risultati ottenuti al debutto da Ratchet & Clank: Rift Apart.

Il single player è salvo!

Il gioco con la media dei voti più alta di tutto il 2024 su Metacritic, Astro Bot è stato accolto da molti appassionati come il possibile gioco della svolta per Sony, che a fronte di eccellenti vendite (e in contrapposizione ai risultati di Concord) potrebbe decidere di rivedere le proprie strategie.

Chiaramente bisognerà vedere quali saranno i numeri effettivi totalizzati dal titolo di Team Asobi, non solo nel Regno Unito ma in tutta Europa, negli USA e anche in Giappone, per capire le proporzioni di questo eventuale successo e la sua capacità di influenzare o meno le politiche aziendali.