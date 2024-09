Lollipop Chainsaw RePOP si mostra con un trailer di lancio diverso dal solito

Il trailer di lancio di Lollipop Chainsaw RePOP non è come ce lo aspettavamo: anziché proporre la classica panoramica sul gioco e le sue caratteristiche, gli sviluppatori hanno scelto di focalizzare il video su di un faccia a faccia con il villain con tanto di boss fight.

Il risultato finale è decisamente meno colorato di quanto non sia l'action realizzato in origine da Grasshopper Manufacture, che Dragami Games ha rimasterizzato utilizzando il potente Unreal Engine 5 per portarlo su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, con le versioni PS4 e Xbox One in arrivo a novembre.

Sappiamo inoltre che questa edizione include due diverse modalità, originale e RePOP, con quest'ultima che sostituisce alcuni effetti visivi per conferire all'esperienza un tono in qualche modo più attuale, mentre la prima ripropone l'opera in maniera integrale.