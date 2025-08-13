Le vendite di Lollipop Chainsaw RePOP hanno raggiunto quota 300.000 copie

Lollipop Chainsaw RePOP ha superato le 300.000 copie vendute: lo ha annunciato il publisher Dragami Games, ringraziando gli utenti per l'ottimo risultato e accennando a un "progetto speciale" per celebrare il primo anniversario.

"Oltre 300.000 copie vendute in tutto il mondo!", si legge nel post pubblicato sui social. "Un enorme grazie a tutti coloro che ci hanno supportato fin dal lancio! Stiamo anche preparando un progetto speciale per celebrare il primo anniversario, il mese prossimo... restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!"

Pubblicato lo scorso settembre, Lollipop Chainsaw RePOP è la riedizione di un action game nato dalla collaborazione fra Suda51 e James Gunn, il regista che di recente ha segnato la nascita del nuovo universo cinematografico DC con il suo Superman.

Per quanto 300.000 copie non vengano percepite come una quantità considerevole per le produzioni più importanti, nel caso della remaster di un titolo di nicchia come Lollipop Chainsaw si tratta di numeri decisamente positivi, che promuovono l'operazione.