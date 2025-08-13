0

Le vendite di Lollipop Chainsaw RePOP hanno raggiunto quota 300.000 copie

Dragami Games ha annunciato sui social che le vendite di Lollipop Chainsaw RePOP hanno raggiunto quota 300.000 copie: un ottimo risultato per la remaster.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/08/2025
Juliet Starling in un artwork di Lollipop Chainsaw RePOP
Lollipop Chainsaw RePOP
Lollipop Chainsaw RePOP
Lollipop Chainsaw RePOP ha superato le 300.000 copie vendute: lo ha annunciato il publisher Dragami Games, ringraziando gli utenti per l'ottimo risultato e accennando a un "progetto speciale" per celebrare il primo anniversario.

"Oltre 300.000 copie vendute in tutto il mondo!", si legge nel post pubblicato sui social. "Un enorme grazie a tutti coloro che ci hanno supportato fin dal lancio! Stiamo anche preparando un progetto speciale per celebrare il primo anniversario, il mese prossimo... restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!"

Pubblicato lo scorso settembre, Lollipop Chainsaw RePOP è la riedizione di un action game nato dalla collaborazione fra Suda51 e James Gunn, il regista che di recente ha segnato la nascita del nuovo universo cinematografico DC con il suo Superman.

Per quanto 300.000 copie non vengano percepite come una quantità considerevole per le produzioni più importanti, nel caso della remaster di un titolo di nicchia come Lollipop Chainsaw si tratta di numeri decisamente positivi, che promuovono l'operazione.

La cheerleader che affettava gli zombie

Sappiamo che Lollipop Chainsaw si espanderà con molteplici nuovi progetti, dunque l'edizione RePOP non è stata che un primo passo nella direzione di un rilancio ambizioso per la cheerleader Juliet Starling, che nel tempo libero affetta orde di zombie usando una motosega.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Quale sarà il futuro di questa folle proprietà intellettuale? A quanto pare lo scopriremo il prossimo 12 settembre, quando RePOP festeggerà il suo primo anniversario.

#Dati di Vendita
