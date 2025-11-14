La versione Nintendo Switch 2 di Lollipop Chainsaw RePOP è stata rinviata, ecco a quando

Le scuse

"Inizialmente, il gioco era previsto come titolo esclusivamente digitale. Tuttavia, dopo l'annuncio, abbiamo valutato con attenzione la possibilità di pubblicare anche un'edizione fisica. Grazie alla collaborazione con vari partner editoriali, stiamo ora preparando il rilascio di edizioni fisiche in più regioni." Ha scritto l'editore per giustificare il rinvio.

L'immagine che ha accompagnato l'annuncio del rinvio

"Per unificare le date di uscita delle versioni digitale e fisica, abbiamo deciso di rinviare il lancio. Ci scusiamo sinceramente con tutti coloro che stavano aspettando il gioco e chiediamo comprensione mentre lavoriamo per offrire la migliore esperienza possibile."

Quindi si passa a parlare della "Gun Shooting Mode", esclusiva della versione Nintendo Switch 2. In questa modalità, Juliet, la protagonista del gioco, è equipaggiata costantemente con la sua Chainsaw Blaster e affronta i nemici utilizzando solo armi da fuoco. Ogni livello presenta sezioni "WAVE", in cui orde di zombie si precipitano contro il giocatore, permettendo un'esperienza di gioco inedita basata sulla mira e sul fuoco in una visuale sopra-la-spalla. Inoltre, questa modalità integra elementi da rail shooter, in cui i giocatori avanzano attraverso gli scenari seguendo un percorso prestabilito, offrendo un'esperienza fresca e adrenalinica, diversa dal gameplay tradizionale.

La modalità supporta anche controlli in stile mouse tramite i Joy-Con 2 di Nintendo Switch 2, per un'esperienza di gioco più intuitiva. Si sblocca e diventa giocabile dopo aver completato la Modalità Originale o la Modalità RePOP.

Lollipop Chainsaw RePOP è stato pubblicato per la prima volta su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC il 12 settembre 2024, seguito dalle versioni PlayStation 4 e Xbox One il 2 dicembre 2024. Le vendite totali hanno superato le 300.000 unità il 12 agosto 2025.