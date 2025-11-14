Call of Duty: Black Ops 7 è disponibile da oggi ed è pronto alla guerra con Battlefield 6

Activision Blizzard ha annunciato il lancio odierno di Call of Duty: Black Ops 7 , il nuovo capitolo della storica saga, ora disponibile in tutto il mondo su Xbox Series X e S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Battle.net, Xbox su PC e Steam. Il titolo arriva inoltre dal Day One su Xbox Game Pass per gli abbonati Ultimate. Sarà interessante vedere se avrà la meglio o meno su Battlefield 6 , che quest'anno si è presentato come un serio avversario.

Dettagli e novità

Sviluppato da Treyarch con Raven Software, Call of Duty: Black Ops 7 trasporta i giocatori nel 2035, riprendendo il filo narrativo di Black Ops 2 e Black Ops 6. Il team di sviluppo ha integrato ampi feedback della community, spingendo la serie verso nuove soluzioni di gameplay: dalla Campagna Co-op alla modalità Endgame, fino alla più grande mappa Zombi mai realizzata.

Le novità di rilievo sono: la Campagna Co-op, che per la prima volta nella serie è completamente giocabile in cooperativa, con progressione condivisa tra tutte le modalità e l'introduzione della nuova esperienza Endgame; l'endgame, con una modalità dinamica e rigiocabile ambientata nelle terre di Avalon, con incarichi variabili e lobby fino a 32 giocatori; il multigiocatore, al lancio sono disponibili 30 armi (di cui 16 inedite) e 18 mappe, tra cui 16 arene 6v6 e due mappe 20v20. Debutta l'Omnimovement, nuovo sistema di movimento, e la modalità Schermaglia (Skirmish), che unisce obiettivi, veicoli e verticalità; Zombi, ritorna la celebre modalità a round con "Ashes of the Damned", la mappa più estesa di sempre, accompagnata dal sistema Wonder Vehicle, dalle mappe Sopravvivenza e dalla nuova modalità Cursed.

Inoltre, il 4 dicembre partirà la Stagione 1, presentata come la più grande di sempre, che porterà nuovi contenuti per Endgame, sei mappe 6v6 aggiuntive, tre mappe Zombi, sette armi e modalità a tempo limitato. In parallelo, Call of Duty: Warzone accoglierà la nuova mappa Ritorno "Haven's Hollow" e due novità su Verdansk: una stazione di segnale e il ritorno di Factory.