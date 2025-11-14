Analogue 3D ha finalmente una data di uscita: la console che riproduce il Nintendo 64 è vicinissima

È arrivata, infine, la data di uscita di Analogue 3D, e dopo tanta attesa è vicinissima: la console che riproduce il Nintendo 64 inizierà ad essere spedita dal 18 novembre, probabilmente con priorità per coloro che hanno effettuato la prenotazione da tempo.

Annunciato nell'ottobre 2023, Analogue 3D è la più recente delle macchine da emulazione FPGA costruite dalla compagnia specializzata in questo ambito, e punta a una riproduzione praticamente perfetta della console a 64-bit di Nintendo, con i consueti upgrade.

Analogue 3D era previsto per il 2024 ma è stato posticipato più volte, compreso anche un rinvio dell'ultimo minuto emerso il mese scorso, ma finalmente ha ora una data di lancio ben precisa, dalla quale inizieranno le spedizioni.