Analogue 3D ha finalmente una data di uscita: la console che riproduce il Nintendo 64 è vicinissima

È arrivata, infine, la data di uscita di Analogue 3D, e dopo tanta attesa è vicinissima: la console che riproduce il Nintendo 64 inizierà ad essere spedita dal 18 novembre, probabilmente con priorità per coloro che hanno effettuato la prenotazione da tempo.
Annunciato nell'ottobre 2023, Analogue 3D è la più recente delle macchine da emulazione FPGA costruite dalla compagnia specializzata in questo ambito, e punta a una riproduzione praticamente perfetta della console a 64-bit di Nintendo, con i consueti upgrade.
Analogue 3D era previsto per il 2024 ma è stato posticipato più volte, compreso anche un rinvio dell'ultimo minuto emerso il mese scorso, ma finalmente ha ora una data di lancio ben precisa, dalla quale inizieranno le spedizioni.
Una riproduzione perfetta?
Come le altre console di Analogue, di cui ricordiamo Analogue Pocket (dedicato a Game Boy), Super Nt (SNES), Mega Sg (Mega Drive) e Duo (console NEC), anche Analogue 3D promette un'emulazione quanto più fedele possibile alla console originale.
Questo perché, come le altre macchine, anche questa è basata sul principio dell'FPGA (field-programmable gate array), che dovrebbe rappresentare a tutti gli effetti una replica perfetta delle potenzialità e delle caratteristiche dell'hardware originale.
In sostanza, Analogue 3D promette di essere "la prima ricostruzione 100% compatibile di un Nintendo 64", con la quale funzioneranno tutte le cartucce originali con output video a 4K via HDMI.
Si tratta insomma di uno dei prodotti più attesi nell'ambito del retrogaming, anche perché punta a riprodurre una console che non ha ricevuto moltissima attenzione in questo ambito, almeno per quanto riguarda prodotti specificamente dedicati. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale di Analogue.