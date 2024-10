Il Nintendo 64 torna e in 4K: ecco Analogue 3D, in arrivo nel 2025

Il tanto atteso Analogue 3D, la versione rivisitata del Nintendo 64, sarà finalmente disponibile a partire dal primo trimestre del 2025, con un prezzo di lancio di $249,99 . Dopo un ritardo che ha posticipato l'uscita prevista per il 2024, Analogue ha svelato nuove informazioni e immagini del dispositivo. Sarà possibile preordinarlo dal 21 ottobre alle 11:00 ET, con la possibilità di scegliere tra due colorazioni: nero e bianco.

Specifiche e dettagli

L'Analogue 3D promette di essere un fedele omaggio al Nintendo 64 originale, con un'innovativa tecnologia FPGA che assicura il funzionamento con l'intera libreria di cartucce N64 senza limitazioni regionali. Il dispositivo è anche dotato di un sofisticato sistema di upscaling 4K, che permette di rivivere i giochi classici con una risoluzione moderna, mantenendo però l'autenticità visiva grazie a modalità che riproducono l'effetto dei vecchi schermi CRT.

La versione bianca di Analogue 3D.

Il nuovo Analogue 3D è dotato di quattro porte per controller originali, supporta la connessione Bluetooth e include due porte USB e uno slot per schede SD. Non include un controller nella confezione, ma è compatibile con gli originali del N64 e con una versione aggiornata prodotta da 8bitdo, disponibile separatamente per $39,99. Il controller, ridisegnato senza il terzo analogico caratteristico del gamepad N64 è compatibile anche con Switch, Android e PC.