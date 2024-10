Steam Next Fest: le 15 demo da provare assulutamente

Lo Steam Next Fest, l'evento dedicato alle demo per PC dei giochi in uscita, è di nuovo tra noi, e con esso decine di opportunità per provare le porzioni iniziali dei titoli che arriveranno nei prossimi mesi. Per rendere la vita degli appassionati più semplice, abbiamo selezionato 15 dei migliori titoli per coprire un ampio spettro di generi, ambientazioni e stili artistici.

I giochi che abbiamo selezionato vanno dai souls-like agli strategici, dai giochi di ruolo agli action platformer e dagli arena shooter ai puzzle game più classici. Grafiche cartoonesche, realistiche, in pixel art e in cell shading, poi, faranno contenti tutti i palati. Prima di lanciarci nella nostra lista, però, è importante sottolineare che la maggior parte di queste demo sono disponibili solo per la durata del festival quindi avete tempo per provare ciò che vi interessa solo fino al 21 ottobre.