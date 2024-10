Ubisoft Milan ha perso ulteriori talenti italiani, si uniranno a Day 4 Night Studios?

A quanto si apprende da un comunicato stampa, Ubisoft Milan ha perso ulteriori talenti italiani, in alcuni casi in contrasto con l'azienda per via delle recenti direttive in tema di smartworking, che come sappiamo hanno determinato uno sciopero dei dipendenti.

La lista dei collaboratori che abbandoneranno gli uffici della divisione italiana include Andrea Babich (Narrative Director), Salvatore Ditrani (Senior 3D Artist), Riccardo Stucchi (Associate Lead Engine Programmer), Matteo Bigatti (Expert Technical Animator), Giacomo Boni (Concept Artist), Andrea Giuseppe Castriotta (Technical Game Designer) e Lorenzo De Simone (Senior Quest Designer).

Probabilmente alcuni di questi sviluppatori si uniranno all'appena nato progetto di Davide Soliani, Day 4 Night Studios. Altri, come detto, non hanno accettato la richiesta di tornare a lavorare in ufficio dopo il lungo periodo in smartworking dovuto alla pandemia.