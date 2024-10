Day 4 Night è il nuovo studio di Davide Soliani, fondato con il lead designer di Red Dead Redemption

Il team include anche Cristina Nava, Gian Marco Zanna e Luca Breda, che facevano tutti parte del team di Mario + Rabbids presso Ubisoft Milano e hanno anche lavorato su titoli come Just Dance, Ghost Recon e Star Wars Outlaws .

Gli autori della serie Mario + Rabbids e il lead designer di Red Dead Redemption, hanno fondato un nuovo studio chiamato Day 4 Night. La nuova realtà ha ricevuto finanziamenti da Krafton e 1Up Ventures. Per inciso Day 4 Night è guidato da Christian Cantamessa (Red Dead Redemption, Shadow of Mordor, Perfect Dark) e Davide Soliani (Mario + Rabbids, Just Dance). Il loro primo progetto è una proprietà intellettuale completamente nuova.

Un team sparso per il mondo

"Quando all'inizio della mia carriera mi sono innamorato per la prima volta dei videogiochi, ho visto il potere di questo nuovo medium nel raccontare storie mai raccontate prima e creare mondi che potessero trasformare le persone", ha dichiarato Cantamessa in una nota. "Day 4 Night è un ritorno a quello spirito innovativo, a quell'innocenza, a quella creatività senza freni."

Il logo completo di Day 4 Night

Soliani ha aggiunto: "Quello che stiamo creando a Day 4 Night è un riflesso di tutto ciò che ho sempre voluto provare come giocatore - gioia, avventura, poesia, azione, meraviglia e il piacere di lavorare con gli amici. È una ninna nanna per la mia anima e una serenata alla nostra industria, alla magia e alla follia di creare mondi dal nulla. È una storia di trionfi, sfide, sogni, per illuminare il cammino che percorriamo insieme."

Il nuovo team opererà da uffici italiani e americani: Los Angeles, in California e Milano, in Italia.

"Il pitch di Day 4 Night ci ha presentato una storia coinvolgente e accattivante", ha dichiarato Maria Park, responsabile dello sviluppo aziendale di Krafton. "La visione del gioco si distingue per essere sia originale che creativa, rendendola una perfetta combinazione per il tipo di studi che puntiamo a supportare in Krafton."

Ed Fries di 1Up Ventures ha aggiunto: "Quando vedi molti pitch, come facciamo noi, è sempre incredibilmente divertente quando senti un'idea completamente nuova e originale. Questa è stata senza dubbio la cosa più creativa che abbiamo visto da molto tempo a questa parte."