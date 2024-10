Ubisoft si prepara a festeggiare il 35° anniversario di Prince of Persia

Ubisoft ha annunciato che festeggerà in qualche modo il 35° anniversario di Prince of Persia , la storica serie nata dal grande Jordan Mechner . In effetti il compleanno del gioco cade proprio oggi, considerando che l'originale per Apple II fu pubblicato il 3 ottobre del 1989, dopo una lavorazione travagliatissima. Le versioni Amiga, Atari ST e PC uscirono l'anno successivo, nel 1990, mentre le versioni console uscirono tra il 1992 e il 1993.

Pochi dettagli

Il primo editore di Prince of Persia non fu Ubisoft, ma Brøderbund, con cui Mechner aveva già lavorato per il lancio di Karateka. Del Prince of Persia originale esiste un solo seguito: Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame del 1993, cui è seguito l'apocrifo e bruttino Prince of Persia 3D, in cui Mechner non fu coinvolto. In anni recenti Mechner aveva iniziato a lavorare al terzo capitolo effettivo, per concludere quella che era stata concepita come una trilogia (il finale del secondo suggerisce che la storia sarebbe continuata), ma Ubisoft lo ha cancellato in corso d'opera, per poi virare su altri progetti.

Mechner tornò sulla serie con Prince of Persia: Le sabbie del tempo, che fu però diretto da Patrice Désilets. Inoltre lavorò alla sceneggiatura del film omonimo di Disney.

Purtroppo l'annuncio di Ubisoft è molto fumoso, nel senso che non svela niente sui festeggiamenti, a parte un'immagine in cui possiamo vedere le molte incarnazioni del principe, compresa quella originale. Non ci rimane quindi che aspettare di saperne di più, nella speranza che ne valga la pena.