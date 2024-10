Controller Xbox Wireless in varie colorazioni, tra cui l'Arctic Camo, in sconto su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia, è possibile acquistare diversi modelli di controller wireless Xbox in edizioni speciali, tra cui l'Arctic Camo, tutti compatibili con Xbox Series X|S, Xbox One e dispositivi Windows. Tra le offerte del momento, il Controller Xbox Edizione Arctic Camo è disponibile al prezzo scontato di 52,99€ IVA inclusa, rispetto al prezzo originale di 69,99€. Potete trovare i prodotti a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. I prodotti sono venduti e spediti da Amazon, e per questo c'è possibilità di fare il reso entro 30 giorni. Non sappiamo quanto saranno disponibili, motivo per cui nelle prossime ore alcuni modelli potrebbero andare esauriti.