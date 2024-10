Aperti i preordini di LEGO Horizon Adventures, scopriamo prezzi e contenuti delle varie edizioni e bonus

Pre-acquistando qualsiasi edizione di LEGO Horizon Adventures riceverete come bonus l'Abito Tessi-Scudi basato sull'omonima armatura sbloccata dalla protagonista Aloy in Horizon Zero Dawn.

Sono iniziati i preordini delle versioni digitali di LEGO Horizon Adventures su PC (Steam ed Epic Games Store e PlayStation Store, con quelli per Nintendo Switch su eShop che dovrebbero iniziare a breve. Vediamo i prezzi e i dettagli delle varie edizioni, nonché i bonus per i preordini.

L'edizione Standard e Digital Deluxe

La Standard Edition di LEGO Horizon Adventures è di 69,99 euro a prescindere che acquistiate il gioco su PS5, Nintendo Switch o PC. Salendo di livello troviamo la Digital Deluxe Edition da 79,99 euro, che include il gioco base e una serie di contenuti extra che elenchiamo di seguito:

Personalizzazione Ottovolante

Abito Armatura Banuk

Abito Fedele dell'Ombra

Abito Aloy "Metalloy"

Abito Ratchet

Abito Rivet

Abito Sackboy

Aloy in LEGO Horizon Adventures

Se siete interessati potrete preordinare LEGO Horizon Adventures su PlayStation Store da qui, da Steam a questo indirizzo e da Epic Games Store a questo indirizzo. Nel momento in cui scriviamo i preordini sull'eShop di Nintendo Switch non sono ancora attivi. Il lancio del gioco è in programma per il prossimo 14 novembre. Per ingannare l'attesa che ci separa dal lancio, ecco le nostre prime impressioni dopo aver provato il gioco.