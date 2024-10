While We Wait Here ha una data di uscita su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

Sembra infatti una giornata come tante nel locale sperduto della coppia, quando si verifica una catastrofe planetaria che preannuncia l'imminente fine del mondo così come lo conosciamo. I dialoghi e le interazioni con i clienti del diner rifletteranno questa incredibile situazione.

Per l'occasione gli autori hanno pubblicato anche un nuovo trailer che potete vedere qui sotto, in cui vengono ribadite le peculiarità di questa originale avventura apocalittica che si svolge nel diner di proprietà dei due protagonisti, Cliff e Nora.

Il team italiano Bad Vices Games ha annunciato la data di uscita di While We Wait Here , confermando che il gioco sarà disponibile a partire dal 23 ottobre non solo su PC ma anche su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch , in tutti i casi a un prezzo estremamente contenuto: appena 4,99€.

Le parole degli sviluppatori

Già vincitore del Red Bull Indie Forge 2023, While We Wait Here non è il titolo d'esordio di Bad Vices Games, studio che si è fatto conoscere in particolare con il racccapricciante e dissacrante Ravenous Devils.

"Abbiamo atteso questo momento per tanto tempo, e siamo lieti di avere finalmente una data di lancio per While We Wait Here su console e PC", ha dichiarato Cristian Gambadori di Bad Vices Games.

"Dopo il successo dell'ultimo progetto, che era in realtà il nostro terzo titolo, abbiamo intrapreso una direzione artistica completamente diversa, spingendoci ancora oltre con questo gioco."

"Non vediamo l'ora che i giocatori possano sperimentare la tensione, la paura e le scelte sorprendenti che While We Wait Here offre."