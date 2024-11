Parliamo di While We Wait Here, un gioco narrativo dallo stile grafico retro che abbiamo avuto modo di giocare in versione PC.

Il mercato dei videogiochi italiano sta pian piano crescendo. Ovviamente il merito è in parte di grandi studi di sviluppo ed editori, come Milestone o 505 Games, ma in parte è merito anche di piccoli team che in modo indipendente cercano di dire la propria. Un esempio è Bad Vices Games , il duo composto da Cristian Gambadori ed Eleonora Vecchi che, dopo il piacevole Ravenous Devils , prova a cambiare ancora una volta stile e proporre qualcosa di diverso.

While We Wait Here, la storia

While We Wait Here ci mette nei panni di un uomo che insieme alla moglie gestisce una piccola tavola calda sperduta nel mezzo del nulla, dal sapore tipicamente nordamericano. Il nostro scopo è servire gli avventori, preparando loro hamburger, pancake, patatine e quant'altro, nel mentre fuori dalle mura del locale si scatena una tempesta che sembra ogni istante più soprannaturale. Cosa sta accadendo?

Ecco, "cosa sta accadendo?" dovrebbe essere la domanda che ci spinge ad andare avanti nella storia, ma proprio nel modo in cui While We Wait Here risponde a tale quesito sta il grande difetto del gioco: le varie storie al centro dell'intreccio sono alquanto prevedibili e, nella loro brevità, di impatto limitato. Comprendiamo quasi subito dove voglia portarci la trama e, arrivati al finale, siamo rimasti un po' insoddisfatti, pur avendo apprezzato nella totalità questa breve avventura.

While We Wait Here - onestamente non crediamo di farvi danno nel dirlo - è una intrigante rappresentazione di un limbo mentale, una sorta di purgatorio a metà tra l'accogliente e l'inquietante nel quale il protagonista si auto flagella per una perdita personale, che diventa chiara in tutte le sue componenti nell'arco dei primi venti minuti (su un totale di 90-120 minuti di gioco).

La tempesta all'esterno imperversa: chi riuscirà a lasciare il locale di While We Wait Here?

La storia però avanza a frammenti, intervallando quanto è accaduto al nostro personaggio principale alle vicende degli avventori, che a turno ci raccontano un pezzetto della loro vita, facendoci capire perché sono finiti in questo non-luogo apocalittico. Abbiamo un vecchio solitario pieno di rimpianti, un ragazzo malato di mente in fissa con gli alieni e le armi da fuoco, una giovane attrice all'inizio della propria carriera e non solo. Tutte le loro storie si risolvono in poche sequenze e, sebbene i personaggi siano piacevoli e credibili, lasciano sempre un po' l'amaro in bocca per la quantità limitata di retroscena, con un paio di storie che con dispiacere dobbiamo definire persino banali.

Il nostro compito è dire cosa pensiamo delle loro scelte, offrire un consiglio o anche solo patteggiare per un personaggio invece che un altro, per riuscire a dargli la forza di andare oltre lo stato di indecisione in cui si trovano. Purtroppo è tutto molto limitato, con un paio di scelte per ogni sotto-trama. Non riusciamo veramente a sentirci partecipi dei loro drammi o avere un serio potere decisionale, visto che possiamo solo fare un paio di commenti e poco più. Apprezziamo il fatto che tutte le storie possano essere viste da due diversi punti di vista, senza che ve ne sia uno giusto o uno sbagliato. Questo le rende umane, credibili e amorali quanto basta, ma non riesce a salvarle dalla poca sostanza che le contraddistingue.