Disponibile While We Wait Here, il nuovo gioco dagli autori italiani di Ravenous Devils

Gli sviluppatori italiani Bad Vice Games hanno annunciato la disponibilità di While We Wait Here , il loro nuovo gioco. Si tratta di un'avventura horror con elementi gestionali ambientata in un ristorante posto su di una remota catena montuosa, davvero particolare, in cui non tutto è ciò che sembra e in cui presto dovremo chiederci se sono soltanto cibo e ristoro ciò che cercano i clienti... e ciò che offriamo noi.

Sempre di carne di parla

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando degli stessi autori dell'ottimo Ravenous Devils, un titolo vendutissimo (probabilmente uno dei maggiori successi italiani di sempre per diffusione), di cui potete leggere la nostra recensione, e di Sexual Void, un gioco per soli adulti che pare aver avuto dei buoni risultati.

Come gli altri titoli di Bad Vices Games, anche While We Wait Here può essere acquistato pe r un prezzo bassissimo. Si parla in questo caso di 4,99 euro (4,49 in offerta lancio). Per festeggiare il momento, è stato pubblicato anche un trailer, che potete trovare qui di seguito.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che While We Wait Here è disponibile per PC (su Steam ed Epic Games Store), su Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Ci potete giocare quasi ovunque, insomma.

Attualmente While We Wait Here ha ben il 94% di recensioni positive su Steam. Non sono moltissime, visto che siamo sotto a quota 100, ma sono per la maggior parte entusiaste dell'esperienza, breve e intensa. Dategli una possibilità, insomma.