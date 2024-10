Monster Hunter Wilds è in sconto in versione Steam con la prenotazione di Instant Gaming

Febbraio sarà il mese di tanti giochi e tra questi è incluso anche Monster Hunter Wilds, previsto proprio per l'ultimo giorno del mese. Se siete grandi fan della saga e siete certi di voler acquistare il gioco subito, allora potrebbe convenire fare la prenotazione in sconto del gioco per Steam tramite Instant Gaming. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Gli sconti sono simili tra le varie edizioni e permettono un piccolo risparmio. Inoltre, ricordate che sono prenotazioni a prezzo minimo garantito, ovvero in caso venga proposto uno sconto più grande dopo la vostra prenotazione, vi verrà rimborsata la differenza.