Un trailer di The First Berserker: Khazan ricorda che la closed beta è imminente, ecco come registrarsi

Nexon e gli sviluppatori di Neople hanno pubblicato un nuovo trailer cinematografico di The First Berserker: Khazan che presenta Viper, uno dei boss del gioco, andare su tutte le furie dopo essere tornato alla sua dimora solo per scoprire che è stata messa a ferro e fuoco dal protagonista.

Come partecipare alla beta

Se siete interessati, potrete fare richiesta di partecipazione visitando il sito ufficiale di The First Berserker: Khazan a questo indirizzo e compilare uno stringato form con la vostra email, piattaforma di riferimento e data di nascita (la beta è accessibile solo dai 17 anni in su).

Il lancio del gioco, invece, è fissato ai primi mesi del 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC, con la beta dunque che dovrebbe presentare una build abbastanza avanzata seppur non defintitiva. Un'ottima occasione dunque per farsi un'idea del potenziale di questo action ambientato nell'universo di Dungeon Fighter Online. Se volete saperne di più, ecco le nostre impressioni dopo aver provato The First Berserker: Khazan.