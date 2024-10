Oltre 700 dipendenti Ubisoft scioperano per tre giorni contro la richiesta di lasciare lo smartworking

Si tratta della seconda volta che i lavoratori di Ubisoft organizzano una protesta per questo motivo, in questo caso con ben tre giorni di sciopero indetti dal gruppo organizzato di dipendenti per convincere il publisher a rivedere la decisione del ritorno forzato in ufficio.

Vite ormai organizzate intorno allo smartworking

Al centro della protesta c'è la decisione di Ubisoft di rivedere la politica dello smartworking, con la richiesta di presentarsi in ufficio almeno per tre giorni alla settimana, abbandonando progressivamente il modello di lavoro ibrido.

Proteste di fronte alla sede di Ubisoft

Secondo Ubisoft, questo ritorno in ufficio dovrebbe stimolare la creatività e il lavoro di squadra, ma per i dipendenti si tratta di un notevole problema.

Molti si sono organizzati tenendo in considerazione la possibilità di lavorare da casa, anche spostandosi dai centri in cui si trovano gli uffici, cosa che costringerebbe a modificare sensibilmente le condizioni di vita, a detta di molti dipendenti.

Secondo l'STJV, che ha organizzato lo sciopero, la compagnia avrebbe annunciato i cambiamenti all'organizzazione senza una "giustificazione tangibile" né alcuna consultazione con i lavoratori. "Dopo oltre cinque anni di lavoro effettuato in maniera efficiente nell'attuale contesto in remoto, molti dei nostri colleghi hanno costruito o ricostruito le loro vite (per quanto riguarda famiglie, case, genitori e altro) e non possono tornare alle precedenti condizioni di lavoro, i nostri datori di lavoro lo sanno bene", si legge in un comunicato del sindacato.

Si tratta di un altro tumulto interno a Ubisoft, che ultimamente sta attraversando un periodo decisamente turbolento, tra i risultati finanziari sotto le aspettative e la possibilità che la compagnia prenda in considerazione un buyout da parte della famiglia Guillemot o di Tencent.