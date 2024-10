S.T.A.L.K.E.R. 2 è un gioco difficile, potrebbe andare a 60 fps anche su Xbox Series S

Inizialmente, il team non era convinto di riuscire a far funzionare completamente il gioco su Xbox Series S, tanto che gli sviluppatori erano preoccupati della questione, ma il lavoro svolto in seguito ha fortemente modificato l'idea del team sulla console.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, gli sviluppatori hanno spiegato di aver imparato a conoscere molto bene la console Microsoft, dopo gli anni passati a sviluppare S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che ha portato anche a una sostanziale modifica delle prime convinzioni su tale console.

Cominciano a emergere varie informazioni su S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , protagonista di una recente sessione di prove da parte di diverse testate che hanno poi pubblicato in queste ore le loro "preview finali" prima dell'uscita del gioco, dalle quali emergono vari dettagli come l'alto livello di difficoltà e il fatto che GSC GameWorld consideri possibile una modalità a 60 FPS anche su Xbox Series S .

Con l'ottimizzazione è cambiata l'idea su Xbox Series S

In un primo momento, GSC GameWorld aveva pensato che fosse quasi "impossibile" portare S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl su Xbox Series S, a causa della complessità del gioco tra ampiezza della mappa e quantità di meccaniche.

"Ma poi abbiamo a ottimizzare, aggiungendo nuove funzioni per lo streaming delle informazioni", ha spiegato GSC.

"Unreal Engine ha un sacco di funzioni per questo, ma per il nostro gioco abbiamo dovuto spremere ogni megabyte da ogni parte del contenuto del sistema che potevamo, e ora ci siamo riusciti". Questo ha portato a pensare anche alla possibilità di un'introduzione della modalità a 60 fps anche su Xbox Series S, magari in un secondo momento. Insomma, dopo le prime incomprensioni che avevano fatto pensare che il gioco andasse a 25 fps in fase di sviluppo, la situazione sembra piuttosto cambiata.

Un altro elemento che è emerso dall'approfondimento pubblicato da Windows Central è il livello di sfida posto da S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che sembra piuttosto alto. Il gioco avrà tre livelli di difficoltà al lancio, ma in generale è un titolo piuttosto tarato verso l'alto come complessità.

Anche il livello "normale", insomma, rappresenta un'esperienza alquanto difficile, in linea con la tradizione della serie: "All'uscita avremo tre livelli di difficoltà", ha spiegato il team, "ma a 'difficoltà normale' il gioco è già tarato per essere davvero difficile", spiega lo studio.

"Abbiamo una modalità di difficoltà ancora più elevata che non si limita a rendere il gioco più difficile, ma riduce anche l'HUD e gli elementi dell'interfaccia utente". S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha la data di uscita fissata per il 20 novembre dopo il recente posticipo, e sarà disponibile al day one nel catalogo di Xbox Game Pass.