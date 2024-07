S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita

"Siamo sempre grati del vostro supporto e della vostra comprensione: significa tutto per noi. Proprio come voi, non vediamo l'ora di assistere finalmente al lancio del gioco , così che possiate provarlo con le vostre mani"

"Sappiamo che potreste essere stanchi di aspettare e apprezziamo sinceramente la vostra pazienza", ha dichiarato il game director Yevhen Grygorovych. "Questi due mesi extra ci daranno la possibilità di sistemare alcune 'anomalie inattese' (o semplicemente 'bug', come li chiamate voi)."

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato rinviato: il gioco uscirà il 20 novembre , fortunatamente con solo qualche settimana di ritardo rispetto alla data di uscita stabilita in precedenza dal team di sviluppo ucraino, fissata al 5 settembre.

Una nuova presentazione in arrivo

Rinviato finora diverse volte, l'ultima lo scorso gennaio, l'ambizioso sequel di S.T.A.L.K.E.R. è stato realizzato in un contesto davvero complicato e drammatico, vista la sanguinosa guerra ancora in corso in Ucraina.

Contestualmente alla notizia del rinvio odierno, GSC Game World ha annunciato una nuova presentazione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, la più dettagliata finora, organizzata in collaborazione con Xbox: potremo vederla il prossimo 12 agosto.

Il Developer Deep Dive in questione includerà interviste e approfondimenti dietro le quinte dello sviluppo, nonché tantissimo materiale inedito legato al mondo di gioco, agli scenari, alle meccaniche di gameplay e alle sequenze di intermezzo.

Sarà inoltre presente il video completo di una delle missioni presenti all'interno della campagna di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, per fornire un'idea davvero precisa di come funzionerà questa esperienza e di cosa possiamo aspettarci dal gioco.

Se ancora non l'avete fatto, date un'occhiata al nostro ultimo provato di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.