S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: data d'uscita ufficiale annunciata, il gioco rinviato ancora

Finalmente l'attesissimo S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha una data d'uscita ufficiale: il 5 settembre 2024 su PC e Xbox Series X/S. Insieme all'annuncio, GSC Game World ha anche riaperto i preordini, che erano stati chiusi dopo i rinvii causati dalla guerra in Ucraina.

il filmato in sé non mostra molto, a parte alcuni stalker intorno a un fuoco che chiacchierano tra di loro.

GSC Game World ha anche voluto affrontare di petto l'ulteriore rinvio del lancio, affermando: "abbiamo deciso di essere chiari riguardo alle nostre ragioni per posticipare il gioco".

"Durante la Gamescom 2023, GSC Game World ha deciso di mostrare una piccola parte di S.T.A.L.K.E.R. 2 al pubblico per la prima volta. Questa iniziativa unica si è poi trasformata in un viaggio da un evento all'altro in Polonia, Francia, Brasile, Singapore e altri paesi. Migliaia di giocatori hanno avuto la possibilità di giocare al gioco e fornire feedback diretti."

Da questi sono emersi due elementi chiave: il suo essere un vero S.T.A.L.K.E.R. per gameplay e atmosfera, ma anche il suo non essere pronto dal punto di vista tecnico. Insomma, c'era bisogno di più tempo per rifinirlo ulteriormente.

Gli sviluppatori si sono impegnati per farcela per il periodo pattuito, ma con l'avvicinarsi del lancio è stato chiaro che c'era ancora bisogno di tempo per sistemare alcune imperfezioni tecniche.

Che dire? Sicuramente una presa di coscienza simile è ammirevole, visto quanto costa rinviare di mesi un gioco come S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Speriamo quindi che il tempo di sviluppo extra gli abbia fatto davvero bene e che il ritorno nella Zona dei videogiocatori sia il migliore possibile.