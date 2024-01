Dopo 13 anni, Apple sorpassa Samsung e diventa il nuovo leader globale nelle spedizioni di smartphone

L'azienda californiana diventa leader mondiale nelle spedizioni di smartphone per il 2023, nonostante la contrazione della domanda di dispositivi. Questo successo rappresenta un traguardo cercato per oltre 13 anni. Il cambio in testa è supportato da un significativo aumento delle spedizioni da parte di Apple, che ha registrato un aumento di 11,6% nell'ultimo trimestre del 2023 rispetto a quello del 2022.

Secondo i dati preliminari dell'International Data Corporation (IDC), Apple ha spedito 234,6 milioni di unità nel corso dell'anno, conquistando il 20,1 percento del mercato. In confronto, Samsung ha raggiunto 226,6 milioni di unità, equivalente al 19,4 percento della quota totale.

Il 2023 è stato un anno che verrà ricordato dalle parti di Cupertino. Non solo perché gli ultimi dodici mesi hanno visto scomparire dai telefoni a marchio Apple la longeva porta lightning , ma soprattutto a seguito dei rapporti che attestano il superamento di Samsung al primo posto nelle spedizioni globali di smartphone.

Questo avvenimento segna la prima volta che Samsung perde la leadership dal 2010, quando Nokia era al vertice e Apple non rientrava nemmeno tra i primi cinque in classifica.

In contrasto, Samsung ha registrato 226,6 milioni di unità spedite, in calo rispetto ai 262,2 milioni del 2022, a causa di un rallentamento economico globale e di una preferenza dei consumatori su altri prodotti piuttosto che sull'aggiornamento a dispositivi costosi o di fascia media.

Il riscatto della mela

Gli analisti anticipano che la tendenza del 2023 possa protrarsi nel 2024, il quale si prevede caratterizzato da una ripresa generale delle spedizioni

Ryan Reith, vicepresidente del gruppo IDC Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers, ha evidenziato che, pur avendo contribuito al declino di Samsung, Apple non è stato l'unico attore nel cambiamento del panorama Android.

L'evoluzione ha seguito l'affermazione di Huawei in Cina e l'introduzione sul mercato di dispositivi competitivi da parte di marchi quali OnePlus, Honor e Google.

L'incremento di popolarità dei dispositivi pieghevoli e le crescenti discussioni sull'intelligenza artificiale negli smartphone stanno contribuendo a rendere il panorama degli smartphone estremamente sfaccettato.

Nel corso dell'anno, Apple ha presentato diverse migliorie esclusive con il lancio di iPhone 15.

I modelli 15 Pro e 15 Pro Max sono emersi come opzioni più accattivanti grazie al loro nuovo SoC A17 Pro a 3nm, alla finitura in lega di titanio, ai miglioramenti della fotocamera, la quale ha saputo aggiudicarsi diverse lodi e, naturalmente, alla lente teleobiettivo a tetraprisma esclusiva per la variante Pro Max.

L'azienda ha in programma di estendere l'upgrade della fotocamera a tetraprisma anche agli iPhone 16 Pro e Pro Max, offrendo una possibilità aggiuntiva ai consumatori che potranno ottenere la stessa funzionalità a un costo inferiore rispetto all'esclusiva dell'anno scorso.

Tuttavia, Samsung non è rimasta a guardare e, con il lancio del suo Galaxy S24 previsto per domani sarà interessante vedere come i dispositivi di punta del gigante coreano daranno filo da torcere alla nuova capolista Apple.

L'anno è appena iniziato e, come di consueto, le performance dei diversi produttori di smartphone nel prossimo trimestre saranno attentamente monitorate.