La fotocamera di iPhone 15 è la migliore del 2023 secondo un popolare canale YouTube

La serie iPhone 15 di Apple è giunta a noi lo scorso settembre con numerose migliorie rispetto all'iterazione precedente.

Sul fronte camera soprattutto, abbiamo visto l'aprirsi dell'era del sensore da 48 MP su tutti i dispositivi della linea, che ha reso possibile ottenere risultati consistenti sotto vari aspetti.

Ma è stata la fotocamera di iPhone 15 Pro in particolare a ricevere i maggiori riconoscimenti e, come se non bastasse, ora si è guadagnata la reputazione di migliore dell'anno su smartphone.

Propedeutico a questo risultato è stata sicuramente l'introduzione della porta USB-C dando modo di registrare i file archiviandoli su un dispositivo esterno.

Grazie a questo strumento i video registrati da iPhone 15 Pro possono lasciare libero lo spazio interno, eliminando così le preoccupazioni legate alla memoria.

Queste funzioni complementari aggiunte da Apple hanno reso il suo iPhone di punta degno di nota, e a quanto pare anche del primo posto per MKBHD.

Ogni anno, il canale YouTube celebra premi per smartphone in varie categorie.

Stavolta, iPhone 15 Pro è stato eletto come miglior telefono fotografico del 2023.