OnePlus Open, la recensione di uno smartphone pieghevole Android che non accetta compromessi

Realizzato in collaborazione con OPPO (che ne cura la distribuzione in Asia con il nome Find N3), OnePlus Open viene venduto a un prezzo di listino di 1849€ : una cifra decisamente non di poco conto - considerando anche come il suo principale competitor si sia oramai adagiato su uno street price di gran lunga inferiore - ma non per questo spropositata alla luce dei materiali di pregio e delle notevolissime qualità tecniche del dispositivo. Andiamo dunque a scoprire quali sono le caratteristiche di OnePlus Open e vediamo se alla fine dei conti si potrà prendere lo scettro di miglior smartphone foldable Android sulla piazza.

In controtendenza con quasi tutti i flagship moderni, poi, OnePlus Open offre una notevole dotazione di accessori : all'interno dell'elegante confezione c'è spazio dunque per un cavo USB-A/USB-C, un alimentatore da 80 W e persino per una cover ruvida in due pezzi per proteggere la scocca posteriore e il profilo attorno allo schermo.

Design

Un dettaglio della scocca di OnePlus Open che evidenzia il grosso modulo fotocamere, l'Alert Slider e la perfetta aderenza tra le due parti

I foldable devono chiaramente sottostare a delle regole di design ben precise, ma ciò non ha impedito a OnePlus di infondere al proprio prodotto una distinta personalità, che si manifesta in alcune scelte stilistiche molto nette e nella grande attenzione posta nella scelta dei materiali e nella qualità dell'assemblaggio, promosso anche dai test estremi di JerryRigEverything.

La cover posteriore nella colorazione Emerald Dusk che abbiamo ricevuto in prova è in vetro (mentre nella versione Voyager Black è in ecopelle) sulla quale spicca il generoso modulo fotocamere con tanto di logo Hasselblad, ospitato in un oblò che occupa quasi interamente la metà superiore del dispositivo: l'ingombro è notevole anche in termini di spessore, e basta vedere come dondola lo smartphone se appoggiato su una superficie piana per rendersene immediatamente conto.

Con il display attivo lo scalino in corrispondenza della cerniera di OnePlus Open è quasi invisibile

Lo schermo esterno da 6.31" è protetto da un vetro Ceramic Guard e presenta un piccolo punch hole al centro del bordo superiore per ospitare la fotocamera anteriore, mentre quello interno da 7.82" ha un rivestimento in plastica e relega la selfie camera nell'angolo in alto a destra. Il famigerato scalino in prossimità della cerniera (autentica croce e delizia dei dispositivi pieghevoli) diventa praticamente invisibile a schermo attivo, e si percepisce appena strisciando il dito sul touchscreen: davvero encomiabile il lavoro di OnePlus in questo senso, anche per ciò che concerne il sistema di chiusura, con un meccanismo realizzato con una lega a base di zirconio che sporge leggermente dal corpo del dispositivo e garantisce un solido movimento in apertura e un'aderenza praticamente perfetta tra le due parti quando vengono unite.

Lo spessore di OnePlus Open è inevitabilmente piuttosto marcato

Sulla cornice in alluminio gli elementi si trovano per la maggior parte sul lato destro, con l'iconico Alert Slider di OnePlus (qui caratterizzato da una piacevole zigrinatura) di fianco al display esterno e il bilanciere per il volume e il tasto per l'accensione che integra il sensore per le impronte digitali all'altezza del modulo fotocamere; in alto c'è uno dei tre altoparlanti mentre in basso troviamo gli altri due assieme al carrellino per le SIM e la porta USB-C.

Per quanto riguarda peso e dimensioni, non ci si può aspettare certo da ​​OnePlus Open una particolare compattezza, ma con misure pari a 153.4 x 143.1 x 5.8 mm da aperto e 153.4 x 73.3 x 11.7 da chiuso per 245 grammi siamo comunque in linea con gli standard del segmento.

Da segnalare come il dispositivo non sia resistente all'immersione ma possieda la certificazione IPx4 contro gli schizzi d'acqua.