Apple Watch SE GPS (2ª generazione, 2023) in sconto al minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono una promozione per un Apple Watch SE GPS di 2ª generazione, modello 2023. Lo sconto segnalato è del 21% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 289€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, anche se ci vorranno uno o due giorni in più per la spedizione, almeno al momento della scrittura.

Apple Watch SE GPS (2ª generazione, 2023) ha una cassa da 40 mm e un cinturino in stile "Sport". Questo dispositivo è pensato per la salute, la sicurezza ed è anche utile per il nuoto visto che ha resistenza all'acqua fino a 50 metri. È possibile mandare messaggi, rispondere a telefonate, ascoltare musica e podcast e sfruttare le funzioni di Siri.