God of War Ragnarok: Valhalla, il DLC aggiungerà dei nuovi Trofei separati dal gioco base

Oggi è in programma il debutto di God of War Ragnarok: Valhalla, il DLC gratuito per PS5 e PS4 in cui i giocatori affronteranno una nuova avventura nei panni di Kratos. In attesa della pubblicazione sono arrivati altri dettagli interessanti dal team di Sony Santa Monica, come ad esempio il fatto che questa espansione aggiungerà dei nuovi Trofei da conquistare.

La conferma è arrivata da parte Mihir Sheth, il co-director di God of War Ragnarok, che ha precisato che i nuovi trofei faranno parte di una lista separata, in modo tale che il loro ottenimento sarà slegato e indipendente da quelli del gioco base e dall'ambito Platino.

Per il momento non sono stati aggiunti ulteriori dettagli in merito, in particolare quanti saranno i nuovi Trofei e quali gradi di rarità avranno, ma lo scopriremo tra pochissimo. Il lancio di God of War Ragnarok: Valhalla è infatti fissato alle 18:00 italiane di oggi, 12 dicembre 2023.