Naughty Dog pubblica l'elenco dei migliori giochi del 2023 per il team PlayStation

Con la fine dell'anno è tempo di classifiche e riconoscimenti, e anche Naughty Dog ha deciso di seguire il trend pubblicando il suo elenco dei migliori giochi del 2023, uno per ogni membro in vista del team PlayStation Studios.

Nella lista troviamo molti dei giochi universalmente riconosciuti come migliori del 2023, dunque non sono presenti scelte particolarmente fuori dagli schemi, ma qualcosa di più peculiari possiamo comunque trovarlo ed è comunque interessante vedere quali siano le preferenze del celebre team autore di The Last of Us e Uncharted.

Vediamo dunque i giochi in questione: