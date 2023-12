God of War Ragnarok Valhalla: nuove immagini e dettagli sul DLC roguelite gratuito

Come detto, il DLC è ambientato dopo gli eventi del gioco base, ma i giocatori, volendo, potranno accedervi in qualsiasi momento , come se fosse un'avventura separata.

Dopo gli eventi che portano ai titoli di coda Ragnarok, Kratos raggiungerà le sponde del Valhalla accompagnato da Mimir, per poi esplorarne le profondità tramite una serie di prove che gli faranno affrontare "echi del passato" , suggerendo nemici e sfide basati sui vecchi giochi con mitologia greca come già visto nel primo trailer ufficiale .

Annunciato durante i The Game Awards , God of War Ragnarok Valhalla stando alle informazioni condivise da Sony Santa Monica rappresenta l'epilogo degli eventi del gioco base e segue le vicende di Kratos in un viaggio personale e riflessivo.

Tramite le pagine del PlayStation Blog arrivano nuovi dettagli e una galleria di immagini di Valhalla , il contenuto gratuito di God of War Ragnarok con sfide in stile roguelite in programma per il prossimo 12 dicembre .

Spirito di adattamento e maestria nel combattimenti

Lato gameplay, Santa Monica afferma che con Valhalla ha realizzato un'esperienza che rappresenta la summa del sistema di combattimento di God of War Ragnarok mescolata a elementi innovativi e sperimentali ispirati al genere roguelite, con ogni tentativo del giocatore che porterà a un'esperienza differente mentre il game over richiederà di ricominciare (quasi) da capo quest'avventura.

Questo significa che per arrivare alla conclusione di questo viaggio sarà necessario padroneggiare ogni aspetto del combattimento di God of War: Ragnarok e possedere spirito di adattamento, dato che a ogni tentativo i giocatori partiranno da zero, senza armatura e altro equipaggiamento, scegliendo lungo il tragitto quali vantaggi, bonus temporanei, attacchi runici e altro ancora utilizzare di volta in volta. Tuttavia, non tutto andrà perduto in caso di game over, dato che durante le sfide sarà possibile ottenere dei potenziamenti permanenti.

Per non rendere il tutto troppo frustante, inoltre è possibile anche scegliere tra cinque livelli di difficoltà differenti oltre a tutte le opzioni per l'accessibilità presenti anche nel gioco base. Dunque quella proposta da Valhalla si tratta di un'impresa alla portata di tutti, che può trasformarsi in una sfida con la "S" maiuscola per chi vuole affrontarla alla massima difficoltà.

Che ne pensate, riprendere in mano le Lame del Caos e l'ascia Leviatano per affrontare le imprese di God of War Ragnarok Valhalla?