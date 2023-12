God of War Ragnarok Valhalla include dei riferimenti ai giochi con mitologia greca

A sorpresa Sony Santa Monica durante i The Game Awards 2023 ha annunciato Valhalla, un DLC gratuito di God of War Ragnarok in arrivo la prossima settimana su PS5 e PS4. Dopo un'attenta analisi i fan hanno scoperto nel trailer di annuncio di questo contenuto una serie di riferimenti ai vecchi giochi della serie con mitologia greca.

Il più evidente, e che forse avrete notato anche voi, è che una delle sfide che Kratos dovrà affrontare riguarda un Ciclople armato di mazza, un nemico apparso nella prima trilogia e negli spin-off per PSP di God of War e assente nel nuovo corso della serie, anche perché stonerebbero con la mitologia norrena.

Un altro riferimento è relativo alla musica di sottofondo nella seconda parte del filmato, un chiaro riarrangiamento dell'epico tema musicale che accompagnava i massacri di Kratos nei primi giochi della serie.

Un ultimo indizio potrebbe essere rappresentato dalla cover art del DLC, che come potrete vedere nell'immagine sottostante ricorda la copertina di God of War 2, per quanto in questo caso potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza.