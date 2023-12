Facebook Messenger ora ha la crittografia end-to-end come impostazione predefinita

Importanti novità in arrivo su Messenger: Meta ha finalmente avviato l' implementazione predefinita della crittografia end-to-end per tutte le chat e le chiamate tra due persone. Finora, questa protezione era disponibile solo se un utente avviava esplicitamente una chat crittografata, ma ora è la norma.

Aggiunta travagliata

La crittografia end-to-end diventerà lo standard delle comunicazioni su Facebook Messenger

La crittografia end-to-end è stata introdotta come opzione per Messenger nel 2016.

Adesso diventa la configurazione predefinita per le chat private e le chiamate su Messenger e Facebook, garantendo che la comunicazione sia sicura e immune da intrusioni esterne, nemmeno da Meta apparentemente.

Meta sta evidentemente concentrando i suoi sforzi sulla sicurezza, una decisione comprensibile alla luce dei recenti scandali aziendali, in particolare quelli legati a contenuti sensibili.

Come affermato in un comunicato, questo cambiamento ha richiesto anni per essere completato, poiché Meta ha dovuto necessitare di tempo per ricostruire completamente le funzioni di Messenger da zero.

Nelle conversazioni crittografate end-to-end, solo i partecipanti hanno accesso ai contenuti dei messaggi scambiati, garantendo una maggiore privacy.

WhatsApp già gode di questa crittografia avanzata, con l'unica eccezione rappresentata da Instagram mentre Threads, che questo mese entrerà in attività per gli utenti europei non ha ancora una funzione per i messaggi diretti.