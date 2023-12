Senua's Saga: Hellblade 2, le novità dal trailer del gameplay ai The Game Awards

Sì, è vero, speravamo in un'accelerazione che spingesse Microsoft ad annunciare in questa occasione una data di uscita ufficiale, ancora previsto per un generico 2024 su Xbox Series X|S e PC, ma poco male: concentriamoci sui tanti elementi positivi che hanno caratterizzato la presentazione avvenuta nel corso dei The Game Awards 2023.

"Ogni morte è scritta col sangue. Non smetterò di combattere per loro, finché l'ultimo battito non svanirà", continua la voce narrante mentre la protagonista sguaina la spada e dà vita ad alcune spettacolari sequenze di combattimento : il primo scontro la vede in netta difficoltà, ma qualcuno la salva all'ultimo momento lanciandosi addosso al nemico.

Per arrivare dove? Osserviamo Senua camminare lungo sentieri differenti : la spiaggia che abbiamo visto nel trailer di Hellblade 2 per i TGA 2021 , tempestata dalla pioggia e invasa dai relitti; e poi zone rocciose, valli desolate fra le montagne, lo scorcio di una palude, un misterioso insediamento abitato da creature raccapriccianti.

Nei suoi circa due minuti e mezzo di durata, il trailer di Senua's Saga: Hellblade 2 per i The Game Awards 2023 racconta e rivela più di quanto non sia stato fatto finora. "L'ho sognato, ho sognato questo posto fatto di paura e di furia. Lo senti?", narra la voce di Melina Juergens . "Il battito del cuore dei caduti. Posso sentirlo sulla mia pelle."

Novità e deduzioni

Senua finisce sul rogo nel trailer di Senua's Saga: Hellblade 2

Come detto, il nuovo trailer di Senua's Saga: Hellblade 2 è certamente ciò che più si avvicina finora a una presentazione del gameplay, e dunque include sequenze che in-game potrebbero apparire esattamente come vengono mostrate nel video; in particolare i combattimenti, che appaiono davvero viscerali, coinvolgenti e sanguinolenti.

Che il punto di partenza fosse il sistema di combattimento dell'originale Hellblade: Senua's Sacrifice è chiaro, ma una serie di accorgimenti e un comparto tecnico sostanzialmente migliorato, anche e soprattutto sotto il profilo delle animazioni, sembrano aver aggiunto parecchio spessore a questa parte dell'esperienza, da cui naturalmente ci aspettiamo parecchio.

La straordinaria grafica di Senua's Saga: Hellblade 2

E il resto? Bisognerà scoprirlo quando finalmente il titolo di Ninja Theory farà il proprio debutto su Xbox Series X|S e PC. La componente esplorativa viene ampiamente suggerita nel trailer, così come la presenza di personaggi che in qualche modo affiancheranno la protagonista durante il suo percorso, ma bisognerà capire quali meccaniche verranno messe in campo.

Quel che è certo è che l'impianto narrativo potrà contare su momenti davvero intensi, in cui riusciremo a percepire tutta la sofferenza di Senua anche grazie alla straordinaria grafica in Unreal Engine 5 e all'incredibile realismo dei volti e delle espressioni tradotti sullo schermo per mezzo dell'innovativo sistema di performance capture messo a punto dallo studio inglese. Abbiamo quindi la certezza che Senua's Saga: Hellblade 2 offrirà un'esperienza intensa, viscerale, altamente spettacolare: la direzione attenta di Tameem Antoniades, l'interpretazione appassionata di Melina Juergens e le sofisticate tecnologie impiegate per lo sviluppo del gioco rappresentano delle indubitabili garanzie in tal senso. Allo stesso tempo, non è chiaro cosa troveremo nella campagna al di là di lunghe camminate, sequenze d'intermezzo e feroci combattimenti: speriamo non ci voglia ancora molto per scoprirlo.